Соцфонд по РТ откроет флагманскую клиентскую службу в Вахитовском районе Казани

В 2026 году Татарстан станет первым регионом России, который откроет флагманскую клиентскую службу Социального фонда. Она заработает в Вахитовском районе Казани. Об этом сообщил сегодня управляющий Отделением СФР по РТ Эдуард Вафин на итоговом заседании коллегии в столице республики.

«Это не просто новый офис, это экспериментальная площадка будущего. Здесь будут обкатываться самые передовые цифровые технологии в сфере клиентского обслуживания, здесь мы будем совершенствовать каждый механизм приема граждан. Все лучшие решения затем будут тиражироваться по другим клиентским службам республики и других регионов. Флагманом станет клиентская служба Вахитовского района Казани», – рассказал он.

Современное пространство в фирменном стиле с удобной навигацией по принципу «одного окна» будет вести прием по записи и в порядке живой очереди. Для удобства клиентов график работы расширен за счет суббот, когда специалисты будут помогать людям осваивать электронные услуги в специальной цифровой зоне.

«На базе этой флагманской службы мы создадим специальный пункт для людей с инвалидностью. Он будет оснащен современным оборудованием, интерактивной зоной для демонстрации технических средств реабилитации. Мы охватим весь спектр мер социальной поддержки, обеспечение, индивидуальный подход к каждому», – добавил Вафин.

Итоговое заседание коллегии проходит в Казани, в нем принимает участие заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.