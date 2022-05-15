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Культура
15 мая 2022  15:06
Эльза Кузнецова

В Москве началась церемония прощания с Ренатом Ибрагимовым

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В Москве началась церемония прощания с Ренатом Ибрагимовым
Фото: Дина Газалиева

В Москве началась церемония прощания с певцом, композитором и продюсером, народным артистом РСФСР Ренатом Ибрагимовым, который скончался накануне. Первые кадры с церемонии прощания сделала представитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» в Москве Дина Газалиева.

Прощание с татарским певцом началось сегодня, 15 мая, в 15.00 в Московской соборной мечети. На церемонию пришли сотни поклонников таланта артиста. От имени Президента Татарстана Рустама Минниханова был доставлен поминальный венок. 

 

Фото: © Дина Газалиева

Позднее, в 17.00, в той же мечети состоится погребальная молитва (дженаза-намаз). 

Похоронят артиста в городе Мытищи Московской области на мусульманском участке Волковского кладбища.

Ранее Президент Татарстана выразил соболезнования жене Рената Ибрагимова — Светлане Ибрагимовой в связи с его смертью.

  • Фото: Дина Газалиева
  • Фото: Дина Газалиева
  • Фото: Дина Газалиева
#ренат ибрагимов
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