В Соборной мечети Москвы 9 апреля пройдет молодежный ифтар

В Москве завтра, 9 апреля, состоится молодежный ифтар (вечерняя беседа), которую организуют в рамках священного месяца Рамадан. Мусульмане со всей столицы соберутся, чтобы пообщаться в неформальной обстановке. Об этом рассказали в Полпредстве РТ в РФ.

Гостей ждет увлекательная экскурсия по Московской соборной мечети, праздничная развлекательная программа в конференц-зале и выступление первого зампреда Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ, главы ДУМ Московской области Рушана хазрата Аббясова.

Ключевой темой для бесед в рамках мероприятия станет «Прошлое» («Үткән»). Всего во время священного месяца с 2 апреля по 2 мая в столице планируют провести четыре тематических ифтара.

Первый молодежный ифтар в Москве прошел 3 апреля. Его организовал Совет молодежи при Полпредстве РТ в РФ. Татарский психолог Айнур Гараев прочел гостям увлекательную лекцию на тему «Быть живым», а певица Лилия Зиннурова исполнила мелодичные композиции. В завершение вечера член Духовного управления мусульман РФ, преподаватель арабского языка в Московском исламском университете Ильдар хазрат Альбеков прочел проповедь.

В этом году «Шатер Рамадана» в Москве установили напротив мечети в парке Победы. Торжественное открытие состоялось 2 апреля. Он способен единоразово принять до 500 посетителей. Также у мечети установлены дополнительные места выдачи ифтар-пакетов (наборов жизненно необходимых продуктов для нуждающихся).

Ранее «Татар-информ» опубликовал топ-10 лучших мест Казани для постящихся в Рамадан-2022.