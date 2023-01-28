В СНБО Украины предсказали новое наступление России в годовщину СВО

Вооруженные силы России могут начать новое наступление на украинской территории 24 февраля — в годовщину начала российской военной специальной операции, заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

«Сейчас они [ВС РФ] готовятся к максимальной активизации. <…> Здесь нет никакой тайны, что они до 24 февраля готовятся к новой волне», — приводит слова Данилова Ura.ru.

Данилов подчеркнул, что в связи с этим украинские войска должны сохранять бдительность и быть максимально готовыми к наступлению Вооруженных сил России.

Отметим, что при этом американские власти заявляли о подготовке к контрнаступлению со стороны ВСУ – этим, в частности, они объясняли наращивание поставок вооружения Киеву.

24 февраля будет год, как Россия начала проведение военной спецоперации – в этот день в 2022 году о ее начале в обращении к жителям страны объявил Президент Владимир Путин.