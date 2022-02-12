В СМИ появились противоречивые сообщения о взрыве в Донецке

В социальных сетях и СМИ появились сообщения о прогремевшем в Донецке взрыве. Но они оказались достаточно противоречивыми, а масштаб события, судя по всему, был преувеличен.

Изначально многие Telegram-каналы написали, что ЧП произошло в Донецке. Однако затем эти сообщения были названы ложными представителем Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуардом Басуриным.

Корреспондент РИА Новости сообщил, что в городе действительно был слышен хлопок, отдаленно напоминающий взрыв. При этом дыма видно не было, ситуация в целом остается спокойной.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в свою очередь заверил, что никаких обстрелов неподконтрольной Киеву территории не осуществлялось и не планируется.

«Вооруженные силы Украины соблюдают режим прекращения огня, не планировали и не осуществляли никаких обстрелов, в том числе в направлении Донецка», — написал военачальник на своей странице в соцсети Facebook.

Позднее глава непризнанной Донецкой народной республики Денис Пушилин в беседе с главным редактором телеканала RT Маргаритой Симоньян заявил, что инцидент произошел на подконтрольной властям Украины территории и что ситуация находится «под контролем». «Небольшая движуха на линии соприкосновения», — уточнил он.

Ранее Президент РФ Владимир Путин обвинил власти Украины в попытках отказаться от выполнения Минских соглашений, направленных на урегулирование конфликта в Донбассе. Российская и украинская стороны по-разному толкуют порядок выполнения Минских договоренностей.