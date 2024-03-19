В смертельном ДТП в Елабужском районе серьезно пострадали двое детей

В смертельной аварии в Елабужском районе травмы также получили двое детей, сообщил «Татар-информу» официальный представитель прокуратуры РТ Руслан Галиев.

Напомним, сегодня на трассе М7 водитель «Лады» выехала на встречную полосу и столкнулась с Chevrolet. В результате аварии водитель и пассажир отечественного автомобиля погибли на месте, водителя иномарки госпитализировали.

По уточненной информации, в «Ладе» также находились двое детей. Их доставили в больницу с тяжелыми травмами. Причины и обстоятельства аварии сейчас выясняют специалисты.