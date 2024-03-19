Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Елабужском районе при столкновении иномарок погибли два человека
В Елабужском районе произошло смертельное ДТП, сообщил официальный представитель прокуратуры РТ Руслан Галиев.
По предварительной информации, сегодня утром на трассе в полукилометре от деревни Поспелово столкнулись две иномарки. В результате аварии погибли два человека.
«По уточненной информации, авария произошла около 9 утра на участке трассы М-7 Елабуга-Бизяки. Установлено, что 37-летняя женщина за рулем "Лады" выехала на встречную полосу и столкнулась с Chevrolet. Водитель и пассажир отечественного автомобиля погибли на месте до приезда медиков. Водитель иномарки с тяжелыми травмами доставлен в БСМП Челнов», – рассказал Галиев.
На место происшествия выехал Елабужский городской прокурор Рустем Шарафутдинов. Причины и обстоятельства аварии сейчас выясняются
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников