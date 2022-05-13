В «Смене» откроется выставка — «гимн Волге» 19 современных художников из Самары

В казанском Центре современной культуры «Смена» 28 мая откроется выставка 19 современных художников из Самары «Волга: Маршрут перестроен». Организаторы подчеркивают, что это первый совместный проект «Смены» и самарской галереи «Виктория» — площадки намерены активизировать культурный обмен между региональными сценами современного искусства.

Выставка станет своеобразным гимном Волге и внутреннему речному туризму в Поволжье. Самара, как и Казань, стоит на великой реке, и визуальное искусство обоих городов всегда тесно было связано с нею, живо откликалось на речные ландшафты. У пейзажистов Самары популярны Ширяевская биеннале современного искусства и фестиваль «Правый берег». При этом характерная черта творчества самарских художников — стремление к «одичанию», мистическим видениям и жизни на острове, которую они противопоставляют цивилизованному городу.

Свои работы в Казани представят Виолетта Гришина, Дарья Емельянова и Дмитрий Кадынцев (пазловая живопись), Иван Гудзловенко и Олег Симбат (графика), Кирилл Гуров и Андрей Сяйлев (работаю с темами археологии и памяти), Олег Елагин и Владимир Логутов (соединяют в видео пленэр и философскую экспрессию), Алексей Журавлев, Евгений Казнин (живопись), Ксения Ковшова, Дмитрий Крылов, Александр Филимонов (занимаются проблематикой противостояния города и стихии), Кирилл Шабалкин и аут-группа «Муха».

«От природы мы ждем перемен. И она дает их нам. Повторяя ежедневно и ежегодно свои ритуалы, она умудряется каждый раз превзойти саму себя, никогда не повторяясь. Волжане привыкли пересобирать свои маршруты, дрейфовать: „мотаться” на другой берег, ошиваться на „кладбище кораблей” в портах, устраивать привалы на холмах и у лиманов, разводить костры, ловить рыбу, сплавляться, купаться голышом, моржевать, танцевать на рейвах, с которых можно уехать только на моторной лодке. Технологический мир предлагает нам доверить нашу жизнь и путешествия различным агрегаторам, маршрутизаторам, рейтингам, стримингам и таргетам. Но спонтанность, походная изобретательность жителя большой реки, его привычка к экстриму дают импульс к разнообразию житейских и творческих практик. Так или иначе это образ мира, сшитый из ощущений человека, привыкшего к внутреннему туризму», — прокомментировал идею выставки ее куратор Сергей Баландин.

Параллельно с выставкой в «Смене» состоится цикл лекций, посвященный Волге как связующему звену между Казанью, Самарой и другими городами Поволжья в географическом и культурном планах. Слушатели виртуально отправятся в путешествие «вниз по реке».

«Гастрольный» проект «Волга: Маршрут перестроен» обменный — в конце года современные казанские художники представят свои работы в Самаре.

«Состав и количество участников из Татарстана для выставки в Самаре еще обсуждаются. Возможно, это будет кто-то из участников проекта „Кажется, будет выставка” — объединившего в экспозиции работы нескольких авторов. Этот проект мы представляли в Казани в конце прошлого года, а сейчас готовим продолжение и набираем уже не только казанских художников, но и людей из других городов республики», — пояснили «Татар-информу» в пресс-службе Центра современной культуры «Смена».

Посетить выставку «Волга: Маршрут перестроен» можно будет до 17 июля ежедневно с 12.00 до 20.00. Детям до десяти лет и людям с инвалидностью вход свободный.