В «Смене» открылась экспозиция «Кажется, будет выставка в Казани»

В Центре современной культуры «Смена» открылась экспозиция «Кажется, будет выставка в Казани». 22 молодых казанских художника и музыканта представили свой взгляд на мир и современное искусство. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.

«Выставка продлится несколько месяцев, а в следующем году она распространится по всему городу, на несколько площадок. Здесь сегодня вы можете увидеть и услышать все форматы, в которых работают молодые художники Казани — живопись, графика, коллаж, фотография, саунд. Если человек впервые столкнется с современной культурой, он сможет увидеть полноценную панораму форм искусства», — рассказал арт-директор «Смены» Кирилл Маевский.

На выставке представлены работы молодых авторов (до 35 лет). По словам Маевского, «Смена» ставит перед собой амбициозные цели по интеграции их в российский и мировой художественный контекст.

Посмотреть экспозицию можно будет вплоть до новогодних каникул.