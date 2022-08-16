В случае ядерной войны России и США погибнут более 5 млрд человек, считают ученые

В случае ядерной войны между Россией и США могут погибнуть более 5 млрд человек — свыше половины населения планеты. Такими данными со ссылкой на ученых Ратгерского университета в Нью-Джерси поделилось РИА Новости.

«По нашим оценкам, более 5 миллиардов людей могут умереть в результате ядерной войны между США и Россией, что подтверждает необходимость глобальной кооперации для ее предотвращения», — отмечается в издании Nature Food.

Специалисты подсчитали, что война США, их союзников и России привела бы к применению свыше 90% ядерного арсенала, имеющегося в мире. Вырвавшаяся при взрыве сажа будет достигать 150 тераграмм, или свыше 165 млрд тонн сажи, что приведет к быстрому остыванию и ядерной зиме на всей планете.

Ученые полагают, что сами снаряды унесут жизни 360 млн человек, а львиная доля жертв — более 5 млрд — умрут от голода после катастрофы.

«В случае ядерной войны, бомбы, нацеленные на города и промышленные территории, приведут к огненным бурям, выбросам значительных объемов частиц горения в верхние слои атмосферы, которые распространятся по всей планете и приведут к её быстрому остыванию. Эти загрязнения вызовут десятилетия нарушений в земном климате и скажутся на системах производства пищи на поверхности и в океанах», — отмечают авторы.

Ранее Президент России Владимир Путин высказался против ядерных войн, отметив, что в таких конфликтах не может быть победителя.