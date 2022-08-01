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Ру Тат
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Официальная хроника
1 августа 2022  18:10

Путин: Россия против ядерной войны и за неделимую безопасность для мирового сообщества

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Россия выполнила все договоренности с США по сокращению и ограничению ядерного оружия. Она выступает против ядерной войны и за неделимую безопасность для каждого из членов мирового сообщества. Об этом в приветствии к участникам X Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке заявил Президент России Владимир Путин.

«Как государство — участник ДНЯО и один из его депозитариев Россия последовательно следует букве и духу договора. Полностью выполнены и наши обязательства в рамках двусторонних договоренностей с США по сокращению и ограничению соответствующих вооружений», — говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.

Глава государства подчеркнул, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

#Владимир Путин #ядерное оружие
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