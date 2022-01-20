СМИ: клубы КХЛ потеряют сотни миллионов рублей в случае отмены чемпионата

Клубы Континентальной хоккейной лиги могут потерять сотни миллионов рублей, в случае если лига решит досрочно завершить регулярный сезон. Об этом сообщает Metaratings.ru со ссылкой на анонимный источник из одного из клубов КХЛ.

По словам источника, если лига все-таки решит досрочно завершить регулярный чемпионат, то клубы КХЛ суммарно недополучат выручку в более, чем 200 миллионов рублей.

«Экстраполируя наши доходы на доходы других команд лиги, и, учитывая не только доходы от билетов, но и кейтеринг, мерч, а также возможные потери от спонсоров, по моей оценке суммарно клубы недополучат от 200 млн выручки в случае отмены регулярки. Но это именно что выручка, так как бывают моменты, когда прибыли совсем нет», – цитирует анонимного источника Metaratings.

Напомним, ранее стало известно о том, что КХЛ приняла решение сделать паузу и не доигрывать регулярный чемпионат.