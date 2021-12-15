В Словении впервые выявлены четыре случая «омикрона»
Первые случаи заражения штаммом «омикрон» выявлены в Словении. Об этом со ссылкой на начальника лаборатории диагностики вирусных инфекций Мирослава Петровца сообщает ТАСС.
По данным специалиста, вирус подтвердился у четырех пациентов, сдавших анализы в период с 29 ноября по 6 декабря.
«Проанализировав вирусный геном, мы с полной уверенностью пришли к выводу, что речь идет о штамме „омикрон“, который <...> уже довольно широко распространен в Европе», — рассказал он Словенскому агентству печати.
Петровец подчеркнул, что единственной возможностью защититься от Covid-19 является вакцинация.
«Только вакцинация вселяет в нас некоторый оптимизм и уверенность в том, что мы сможем успешнее справиться с новой версией [коронавируса]», — заключил он.
По данным ВОЗ, случаи омикрон-штамма выявлены в 77 странах мира. В России зарегистрировано 16 таких пациентов.