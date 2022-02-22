В Словакии отменяют режим ЧС, введенный из-за коронавируса

С 22 февраля в Словакии прекращается действие режима ЧС, введенного из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

После 28 февраля в стране останутся в силе лишь ограничения на число участников общественных мероприятий. Кроме того, продолжит действовать масочный режим.

Дальнейшее снятие ограничений по количеству участников общественных мероприятий планируется в конце марта.

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции режим ЧС в Словакии был введен 25 ноября 2021 года.

Ранее почти полностью все ограничения также сняли Великобритания, Швеция, Дания, Норвегия и Финляндия.