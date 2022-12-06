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Ру Тат
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Спорт
6 декабря 2022  13:31
Арсений Каримов

В 2023 году в четырех районах Татарстана откроются крытые футбольные манежи

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В 2023 году в районах Татарстана планируется открыть четыре крытых футбольных манежа, сообщил министр спорта РТ Владимир Леонов.

Фото: president.tatarstan.ru

«Мы поняли, что есть запрос на строительство небольших манежей 20 на 40. Мы три года назад открыли такой в Зеленодольске. Он очень понравился, сейчас уже работают 12 маленьких и четыре больших манежа. В следующем году мы откроем еще четыре в Апастово, Пестрецах, Актаныше и Азнакаево. Всего будет работать сеть из 20 объектов», – рассказал собеседник.

Напомним, ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов открыл три крытых футбольных манежа в селе Высокая гора, Буинске и Мензелинске.

#владимир леонов #футбольные манежи
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