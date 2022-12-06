В 2023 году в четырех районах Татарстана откроются крытые футбольные манежи

В 2023 году в районах Татарстана планируется открыть четыре крытых футбольных манежа, сообщил министр спорта РТ Владимир Леонов.

«Мы поняли, что есть запрос на строительство небольших манежей 20 на 40. Мы три года назад открыли такой в Зеленодольске. Он очень понравился, сейчас уже работают 12 маленьких и четыре больших манежа. В следующем году мы откроем еще четыре в Апастово, Пестрецах, Актаныше и Азнакаево. Всего будет работать сеть из 20 объектов», – рассказал собеседник.

Напомним, ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов открыл три крытых футбольных манежа в селе Высокая гора, Буинске и Мензелинске.