Минниханов открыл три футбольных манежа в районах Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественном открытии мини-футбольных манежей в поселке Высокая Гора, а также в режиме видеоконференции – в Буинске и Мензелинске. Их главное преимущество заключается в том, что ребята смогут круглый год тренироваться и играть на искусственном газоне в комфортных условиях.

«Мы все любим футбол, но в нашей климатической зоне в него можно играть только летом. У нас есть программа, по которой в каждом муниципальном районе Татарстана появится крытый футбольный манеж. В этом году мы построили шесть, столько же мы открыли раньше, на следующий год запланировано появление еще четырех таких объектов. Таким образом, мы добьемся того, что у всех детей в районах будет возможность играть в футбол», – сказал Минниханов на открытии высокогорского манежа.

Президент РТ пояснил, что систему с крытыми футбольными манежами он увидел в Исландии, которая стала одним из открытий чемпионата мира по футболу в России. Там климат еще более неподходящий для футбола, но, тем не менее, этот вид спорта активно развивается, во многом как раз благодаря крытым площадкам.

По мнению министра спорта РТ Владимира Леонова, такая система направлена на развитие массового спорта, затем, уже по прошествии времени, это скажется и на профессиональных клубах.

«У нас есть программа строительства спортивных площадок на территории университетов. Мы поняли, что есть запрос и на небольшие футбольные манежи. Построили такой в Зеленодольске, он всем очень понравился, после этого начали активно их открывать по всей республике. В первую очередь, мы говорим о массовом спорте. Футбол в Татарстане — самый популярный вид спорта. Что касается профессионалов, то это игра „в долгую“. Есть задача воспитывать здесь ребят, которые станут резервом наших профессиональных клубов», — отметил министр.

Минниханов поприветствовали ребят из высокогорской команды «Эверест». По словам юного нападающего Ислама Абдуллина, раньше команда тренировалась летом на поле рядом со школой, а зимой в спорткомплексе на паркете. Новое поле ему и его друзьям понравилось – на мягком искусственном газоне легче работать с мячом и совсем не больно падать, отметил Ислам.

«Я очень люблю футбол. Он мне дает много эмоций. Мы в прошлом году заняли второе место среди ребят 2011 года рождения. Я мечтаю стать профессиональным футболистом и попасть в сборную России», – поделился планами 10-летний форвард.

Минниханов передал директорам всех трех футбольных манежей сертификат на покупку инвентаря, а также сделал символический удар по мячу.