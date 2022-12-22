В следующем году КАМАЗ планирует произвести свыше 10 тыс. грузовиков К5

В 2023 году КАМАЗ планирует произвести 10,6 тыс. автомобилей флагманской модели — новейшего поколения К5. Об этом на пресс-конференции рассказал генеральный директор компании Сергей Когогин.

По словам Когогина, в прошлом году было произведено свыше 9,9 тыс. машин последних поколений — К4 и К5. В этом году планируется выпустить почти 4,2 тыс., включая 2,4 тыс. грузовиков К4 и 1,6 тыс. — К5.

«Вообще я не ожидал больше 3,5 тыс. Закупщики молодцы, они смогли на рынке найти комплектующие», — подчеркнул Когогин.

Подробнее о том, какие планы у КАМАЗа на следующий год, читайте в материале Когогин: «Мы утвердили бизнес-план, не понимая, что будет с экономикой в следующем году.