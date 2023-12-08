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Происшествия 8 декабря 2023 11:26

В Следкоме Татарстана создали «миграционный» отдел

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В структуре следственного управления СКР по Татарстану появился новый отдел по расследованию особо важных дел. Как указано на сайте ведомства, отдел будет заниматься преступлениями, совершенными иностранными гражданами или лицами без гражданства.

Новая структура стала шестой по счету в региональном следкоме. Ее возглавил Дмитрий Филин, который ранее руководил Нижнекамским городским следственным отделом СК России.

Фото: © СУ СКР по РТ

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов отмечал, что для поддержания общественного порядка и общественной безопасности в Татарстане важно контролировать ситуацию в миграционной сфере. Он отметил, что в некоторых российских регионах возникают острые ситуации из-за резкого притока иностранных рабочих.

«Подобные факты есть и в нашей республике. В целях поддержания общественного порядка и общественной безопасности в республике важно контролировать ситуацию в миграционной среде», – указывал Минниханов.

#следственный комитет рт
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