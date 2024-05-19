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СВО 19 мая 2024 14:08

В Славянском НПЗ сообщили, что БПЛА при атаке несли заряды с поражающими элементами

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Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), атаковавшие в ночь на воскресенье Славянский НПЗ в Краснодарском крае, несли заряды с поражающими элементами в виде стальных шариков. Об этом ТАСС рассказал директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев.

«В этот раз БПЛА были больше, заряды несли намного больше, также были начинены поражающими элементами в виде стальных шариков», – сказал собеседник агентства.

Труднев также сообщил, что завод приостановил работу после падения беспилотников, проводится оценка ущерба. Он уточнил, что в настоящее время на месте ЧП проводятся следственные мероприятия.

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