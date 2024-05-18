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Казанское предприятие отправило на фронт более 100 огнетушителей
Сотрудники одного из казанских предприятий отправили бойцам в зону проведения специальной военной операции огнетушители. Сначала специалисты произвели перезарядку, а затем погрузили их в машину, которая отправилась в зону СВО.
«Необходимо соблюдать меры пожарной безопасности и на поле боя, ведь огнетушители необходимы везде, в том числе на военных объектах и сооружениях, а также в ремонтных цехах», — пояснили «Татар-инфому» сотрудники предприятия «Развитие».
Всего отправлено более 100 огнетушителей. Стоит отметить, что это только первая партия — планируется отправить еще 100.
Бойцы через знакомых сами вышли на это предприятие и высказали просьбу прислать огнетушители. Военные отметили, что казанцы «работают по совести и не подведут».
«Рады, что таким образом можем поддержать наших ребят. Благодарим коллег с предприятия за отзывчивость и благородство! Они первые в Казани по пожарной безопасности», — добавили они.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото предоставлено казанским предприятием.
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