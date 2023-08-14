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В школы Татарстана в новом учебном году придут работать 800 молодых учителей. Об этом стало известно на ежегодной церемонии посвящения молодых педагогов в профессию. Мероприятие прошло в казанском полилингвальном комплексе «Адымнар – путь к знаниям и согласию».

Прежде чем приступить к работе, молодые специалисты получили напутствия от руководства республики. Обращение Раиса Татарстана Рустама Минниханова к педагогам зачитал министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

«Сегодня в вашей жизни особый день – начинается трудовая биография. Вам предстоит непростая, но в то же время интересная работа по воспитанию нового поколения татарстанцев. Быть учителем всегда было ответственным и сложным делом. В нынешнее время информационной открытости, быстрого обновления знаний многократно возрастают требования к профессионализму и компетентности педагога», – отметил Минниханов.

По его мнению, современная школа должна учить детей гибко и креативно мыслить, продвигать и реализовывать свои идеи на практике. «На формирование этих качеств в гармоничном сочетании с воспитанием гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, культуре и традициям своего народа и должно быть нацелено наше педагогическое сообщество. Ваши воспитанники должны гордиться своей Родиной, стремиться работать на благо и процветание родной республики», – говорится в обращении Раиса РТ.

Хадиуллин добавил, что руководство республики всегда оказывает поддержку системе образования. «Это прекрасно понимают учителя. Вот вчера Казань получила 6 тыс. ноутбуков для учителей. И до конца этого месяца остальные муниципалитеты тоже получат. Когда есть такая поддержка, хочется работать. Понятно, что молодого учителя ждут испытания. Но я не жалею, что был учителем. Желаю, чтобы вы тоже никогда об этом не пожалели. Хочу пожелать, чтобы в школах, куда вы придете работать, вас любили, ценили, уважали, в том числе коллеги и родители учеников», – сказал глава Минобрнауки молодым педагогам.

Успехов в работе начинающим учителям пожелала также министр дошкольного и школьного образования Узбекистана Хилола Умарова. «Мы запланировали много проектов с Министерством образования и науки Татарстана, планируем обмениваться опытом. Очень хотим пригласить татарстанских педагогов к нам», – подчеркнула она.

На церемонии посвящения в профессию педагоги, приступающие к работе в школах республики в сентябре, дали клятву молодого учителя на русском и татарском языках. На мероприятии также был исполнен гимн молодых педагогов. Кроме того, специалисты получили напутствие от министра просвещения России Сергея Кравцова.

Несколько лет в Татарстане реализуется проект стипендиальной поддержки подготовки будущих учителей по наиболее востребованным предметам. На данный момент его участниками являются более 800 студентов, которые обучаются в КФУ, Набережночелнинском государственном педагогическом университете и Елабужском институте КФУ. За три года по этому проекту трудоустроены в образовательные организации республики около 450 человек.

Церемония посвящения проводится в Татарстане с 2016 года для повышения статуса учителя и престижа педагогической профессии. В этом году мероприятие прошло в рамках Года педагога и наставника и в честь 200-летия со дня рождения основоположника российской педагогики Константина Ушинского.