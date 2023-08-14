«Это призвание»: Сергей Кравцов принял участие в посвящении молодых учителей в профессию

Сергей Кравцов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани сегодня прошла ежегодная церемония посвящения молодых педагогов в профессию «учитель». Перед стартом педагогической деятельности они получили напутствия от министра просвещения России Сергея Кравцова.

«От учителя очень многое зависит, в том числе будущее нашей страны. И то, что вы связали свою судьбу с профессией учителя, очень важно. На вас будут ориентироваться школьники. Сегодня пришло понимание, что профессия учителя – одна из главных на Земле. Я вам желаю, чтобы вы несли все лучшее и доброе детям, были для них примером, проводником в мир знаний, в формирование их мировоззрения», – сказал глава Минпросвещения будущим педагогам.

Кравцов напомнил, что в России строятся новые школы и капитально ремонтируются действующие образовательные учреждения, повышаются зарплаты педагогическим работникам, реализуются программы поддержки учителей, в том числе молодых педагогов.

«Системе образования уделяется огромное внимание. И не случайно по поручению Президента России Владимира Путина 2023-й объявлен Годом педагога и наставника. Большую работу проводит и Раис Татарстана Рустам Минниханов. Создаются замечательные условия, можно только гордиться нашей системой образования», – подчеркнул он.

Министр просвещения заметил, что из закона «Об образовании» исключено понятие оказания услуги учителем. «Это намного серьезнее. Это такое призвание», – заключил он.

Церемония посвящения проводится в Татарстане с 2016 года для повышения статуса учителя и престижа педагогической профессии. В этом году мероприятие прошло в рамках Года педагога и наставника и в честь 200-летия со дня рождения основоположника российской педагогики Константина Ушинского.