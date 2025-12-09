news_header_top
СВО 9 декабря 2025 11:37

«В школе формируется личность»: ветеран с позывным Ельцин встретился с учениками Заинска

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

В рамках программы патриотического воспитания в Заинской школе № 1 прошла встреча учащихся с ветераном специальной военной операции Владимиром, позывной Ельцин. Он поделился опытом службы и рассказал о событиях, с которыми столкнулся во время выполнения обязанностей. Особое внимание было уделено роли школьного периода в формировании личности и профессиональных качеств.

Во время экскурсии по школе и музею, перемещенному в историческую часть здания, ребята показали гостю экспозицию, посвященную страницам СВО.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

С момента открытия музея в прошлом году эта площадка стала центром притяжения для всех, кто стремится сохранять историческую память. Посетители активно передают в дар музейные предметы, документы и личные вещи, что помогает полнее отражать события новейшей истории.

Семья ветерана также связана со школой: его дочери Алина и Эмилия учатся в 9-м и 5-м классах. Владимир награжден медалями «За воинскую доблесть» II степени, «Участнику СВО», орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан» и знаком особого отличия мотострелкового полка.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики по случаю Дня Героев Отечества. «Сердечно поздравляю вас с Днем Героев Отечества. В этот день мы отдаем дань уважения нашим согражданам, сильным и смелым людям – Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, кавалерам орденов Славы. Их самоотверженность, несгибаемая воля и характер, готовность в трудную минуту встать на защиту Родины всегда были и остаются для нас образцом мужества и верности долгу».

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Материал подготовлен при участии Айгуль Яруллиной

по теме Рустам Минниханов обратился к татарстанцам в День Героев Отечества
Рустам Минниханов обратился к татарстанцам в День Героев Отечества
