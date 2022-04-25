В школах Татарстана заложили традицию поднимать государственные флаги РФ и РТ

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Традицию поднимать государственные флаги с исполнением гимнов России и Татарстана заложили сегодня в школах республики. В церемонии в казанском многопрофильном лицее №187 принял участие министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

«Сегодня знаменательный день. Возрождается хорошая и добрая традиция в российских школах – поднимать государственные флаги под гимны России и Татарстана. Я помню свое детство, когда в пришкольных лагерях каждое утро начиналось с поднятия флагов. И такая честь выпадала самым достойным школьникам, которые отличились в учебе, спорте, творчестве», – сказал глава Минобрнауки РТ.

Министр подчеркнул, что без сохранения истории «невозможно говорить о будущем нашей страны». «В символах, флагах, гербе как раз и отражается история России, – заметил он. – Школьники всегда были в первых рядах любых начинаний».

Государственный флаг России подняли Ильсур Хадиуллин и президент многопрофильного лицея №187, ученица девятого класса, победительница предметных олимпиад и научно-практических конференций Арина Смирнова, а флаг Татарстана – директор лицея Гульнара Галеева и победитель регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по экологии, отличник учебы, девятиклассник Булат Халиуллин.

«Когда я узнала, что удостоилась чести поднятия флага России, была очень рада. Мне предоставили выполнить ответственное задание. Радостно, что проходит такое мероприятие – мы можем сплотиться», – поделилась Смирнова.

Руководитель учебного заведения добавила, что «лицею оказана огромная честь дать старт такой грандиозной акции всероссийского масштаба». «Мы объявили нашим лицеистам, что чести поднимать флаги будут удостоены лучшие ребята. Ученики уже подходили в субботу и спрашивали, кто в следующий понедельник будет поднимать флаги. Новая учебная неделя теперь всегда будет начинаться с такой красивой церемонии», – отметила она.

По словам Галеевой, в ближайшее время будет проработан вариант поднятия флагов в здании образовательной организации при холодной погоде. «Скорее всего, установим флагштоки в холле первого этажа, где представлена государственная символика. В разное время разные параллели классов будут принимать участие в этой акции», – уточнила она.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов объявил Единым днем поднятия государственного флага России 25 апреля. В Татарстане принято решение поднимать два флага – страны и республики с исполнением двух государственных гимнов.

Напомним, что идею исполнения российского гимна в школах поддержал Президент России Владимир Путин.