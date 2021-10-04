Для решения проблемы с нехваткой учителей в школах Татарстана увеличат количество профильных классов педагогической направленности. Об этом журналистам сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на встрече с победителями конкурса «Авыл укытучысы – 2021».

«Нехватку учителей в городской и сельской местности мы ощущаем. К сожалению, эта проблема есть, и она не решается за один день. Но в настоящее время реализуется комплекс мер. Например, целевое обучение студентов в вузах на педагогических специальностях. Мы направляем выпускников школ в такие вузы. Для этого необходимо открытие профильных классов. Сейчас мы их количество увеличиваем. Нужно, чтобы дети с седьмого класса начали погружаться в эту профессию», – рассказал глава Минобрнауки.

Хадиуллин уточнил, что студенты-целевики, обучаясь в вузе, получают стипендию в размере 15 тыс. рублей, что является хорошим стимулом и поддержкой.

«Но у нас нет школ, которые бы остались без учителей. Мы увеличиваем нагрузку учителей, перераспределяем нагрузку между педагогами. Сейчас по закону к педагогической деятельности можно привлекать студентов третьего курса. Они учатся и работают. Таким образом мы выходим из положения. Но мы должны заниматься привлечением выпускников школ в высшие учебные заведения на специальность “педагогика”», – подчеркнул он.

По словам министра, в республике действует грантовая поддержка учителей. Например, реализуются такие гранты, как «Наш новый учитель», «Лучший директор школы», «Наш лучший методист», «Успешная школа», «Поддержка общеобразовательных организаций РТ, имеющих интернат для одаренных детей».

Кроме того, благодаря реализации федеральной программы «Земский учитель», инициированной Президентом России Владимиром Путиным, на востребованные вакантные должности в сельской местности приняты 11 педагогов, том числе из других регионов. Все они получили единовременное вознаграждение в размере 1 млн рублей.

«Самое главное – главы администраций муниципалитетов заинтересованы в привлечении молодых учителей, в том, чтобы они закреплялись в сельской местности. Им предоставляют квартиры, места в общежитиях, решаются другие вопросы. Все понимают, что подготовка учителей, обеспечение школ учителями – это задача номер один», – отметил министр.

В Татарстане числится более 75 тыс. педагогических работников, из них свыше 36 тыс. трудятся в школах, 22,7 тыс. – в детских садах, 6,2 тыс. – в учреждениях дополнительного образования, 10,7 тыс. – в вузах, колледжах и техникумах.

Средняя заработная плата педагогических работников детских садов составляет 31,2 тыс. рублей, школ – 36,7 тыс. рублей. Руководители школ в среднем зарабатывают 55,4 тыс. рублей, заведующие детсадов – 36,8 тыс. рублей.