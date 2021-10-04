Глава Минобрнауки РТ: Сельские школы становятся центрами воспитания и точками роста

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин сегодня в Казани встретился с победителями конкурса «Авыл укытучысы – 2021». Глава Минобрнауки подчеркнул, что сельские школы становятся центрами воспитания, точками роста не только для учащихся, но и местных жителей.

«Этот конкурс направлен на поддержку сельских учителей, их труда. В сельской местности есть малокомплектные школы, но и там учителя дают прекрасные знания детям, проводят огромное количество мероприятий, являются примером не только для учеников, но и для всего села. Сельские школы – это центры воспитания, точки роста, это культурные центры. И с помощью наших учителей мы занимаемся воспитанием всего села. И каждый сельский житель понимает ценность учителя», – сказал Хадиуллин.

Фото: пресс-служба Минобрнауки РТ.

Министр заметил, что в этом году конкурс «Сельский учитель» состоялся уже в восьмой раз. Для максимально полного раскрытия творческого мышления, уровня владения методическими материалами и практическими навыками конкурс проводится в три этапа.

На первом этапе конкурсанты пишут эссе. Второй этап направлен на выявление педагогического и методико-организационного мастерства участников. В этом году 30 педагогов – победителей первого этапа должны были написать полный конспект урока или внеурочной деятельности на одну из предложенных организаторами тем. Авторы 10 лучших работ прошли в третий этап и провели открытый урок педагогического мастерства.

В результате абсолютным победителем конкурса стала учитель биологии и химии Татарско-Танаевской средней школы им. А. Шамова Зеленодольского района Асия Закирова. Второе место досталось учителю математики Ново-Арышской средней школы Рыбно-Слободского района Равилю Каримову. Третье место завоевала учитель татарского языка и литературы Старочурилинской средней школы Арского района Лейсан Валиева. Кроме того, были выбраны победители в номинациях.

Фото: пресс-служба Минобрнауки РТ.

За первое место предусмотрена денежная премия в размере 50 тыс. рублей, за второе – 30 тыс. рублей, за третье – 20 тыс. рублей. Победители в номинациях получают по 10 тыс. рублей. Победители также награждены дипломами и благодарственными письмами.

Глава Минобрнауки напомнил, что 5 октября отмечается Всемирный день учителя. И подведение итогов конкурса «Авыл укытучысы» состоялось в рамках празднования этой даты. «Мы начали чествование наших учителей. Мероприятия, которые проводятся с 4 по 10 октября по всей стране, посвящены учителям», – заявил он.

Конкурс профессионального мастерства «Авыл укытучысы» проводится редакцией журнала «Мэгариф» совместно с Министерством образования и науки Татарстана и Республиканским общественным Фондом Всемирного конгресса татар для воспитания творческой самодеятельности, стремления к передовым инновациям у педагогических работников, повышения авторитета сельских учителей в своей профессиональной среде.