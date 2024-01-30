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В школах Татарстана с 5 по 17 февраля пройдут парламентские уроки
На парламентских уроках «Выбираем будущее!», которые пройдут во всех школах Татарстана с 5 по 17 февраля, ученикам расскажут об основах избирательной системы Российской Федерации и Республики Татарстан. Старт Парламентскому уроку-2024 был дан сегодня в Госсовете РТ на семинаре для руководителей методических объединений учителей истории и обществознания. Встречу с педагогами провел спикер татарстанского парламента Фарид Мухаметшин.
«Именно вы закладываете фундамент будущего развития Татарстана, – сказал Мухаметшин, обращаясь к педагогам. – Кто как не “его Величество Учитель” может помочь подрастающему поколению расставить правильные ориентиры и сформировать гражданское самосознание».
Тематика Парламентского урока-2024 выбрана не случайно, отметили в пресс-службе Госсовета. В текущем году пройдет ряд знаковых событий. Так, 15-17 марта состоятся выборы Президента Российской Федерации, в сентябре – выборы депутатов Госсовета РТ. В 2025 году пройдут выборы Раиса Татарстана и муниципальные выборы, в 2026 году – выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ.
«Самым значимым событием, безусловно, станут предстоящие выборы Президента России, – подчеркнул Фарид Мухаметшин, – мы будем выбирать лидера нашей страны, на которого полагаемся, с которым вместе будем проходить последующие этапы развития Российской Федерации. Для нас всех это экзамен».
По мнению спикера Госсовета РТ, в ходе парламентских уроков особое внимание следует уделить молодым избирателям. С ними нужно провести разъяснительную работу, рассказать о правах и обязанностях. По данным ЦИК РТ, число впервые голосующих на предстоящих выборах Президента России составит почти 90 тысяч человек.
Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта текущего года. Соответствующее решение приняла Центральная избирательная комиссия РФ.
В ЦИК подали документы 15 кандидатов, причем четырем из них было отказано в регистрации. Таким образом, документы были приняты у 11 претендентов, в том числе у действующего главы государства Владимира Путина, который идет на выборы как самовыдвиженец. На данный момент уже допущены до выборов три кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР) и Николай Харитонов (от партии КПРФ).
Накануне Центризбирком зарегистрировал Владимира Путина в качестве кандидата на выборах главы государства.
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