В школах Татарстана проходят учения по межведомственному взаимодействию

На протяжении десяти дней в школах Татарстана проводятся межведомственные учения, направленные на отработку взаимодействия в случае возникновения ЧП. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Антитеррористической комиссии РТ.

Учения силовых структур – МВД, Росгвардии, МЧС – проходят с 17 по 26 ноября.

Как отметили в антитеррористической комиссии, такие мероприятия носят регулярный характер и будут систематически проходить в учебных заведениях республики и в будущем.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне у нескольких казанских школ были замечены наряды полиции и сотрудники Росгвардии. Как пояснили в пресс-службе мэрии Казани, учения проводились совместно с МВД, Росгвардией и МЧС – проверялась работа тревожных кнопок и отрабатывались действия сотрудников школы с росгвардейцами.