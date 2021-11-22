В мэрии объяснили присутствие силовиков возле казанских школ

Сегодня утром появилось несколько сообщений от жителей Казани, которых смутили наряды полиции у некоторых школ. В пресс-службе мэрии Казани сообщили, что в городе проводится процесс усиления охраны: проверяется работа тревожных кнопок, отрабатываются действия сотрудников школы с росгвардейцами.

Учения, которые проводятся совместно с МВД, Росгвардией и МЧС, – важный шаг к обеспечению безопасности. Как и о любых учениях, заранее о них не уведомляют.

После трагедии в 175 гимназии был поднят вопрос обеспечения образовательных организаций средствами безопасности и финансирования охраны ЧОП. С нового учебного года казанские школы стали обеспечены охраной.

В пресс-службе мэрии Казани призвали перепроверять информацию прежде, чем ее рассылать, так как она может оказаться фейковой.