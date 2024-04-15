В школах Татарстана откроют кружки по беспилотникам

В школах Татарстана появятся кружки по беспилотным летательным аппаратам по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». Об этом «Татар-информу» сообщили в Минобрнауки РТ.

«В 2024 году специализированные классы (кружки) будут открыты на базе 18 школ республики, а на базе ГАПОУ «Лаишевский технико-экономический техникум» будет открыт центр практической подготовки. Открытие планируется 1 июля 2024 года», – рассказали в региональном ведомстве.

Министерство просвещения России проводило конкурс среди регионов по созданию и оснащению специализированных классов (кружков) беспилотных авиационных систем в школах и организациях профобразования. По итогам Республика Татарстан вошла в число 30 регионов-победителей.

Для оснащения школ и СПО специализированным оборудованием из федерального бюджета предоставляется субсидия в размере более 244 млн рублей. На одну школу будет выделено 13,3 млн рублей, на среднее профессиональное образование – 61,2 млн рублей. Такие цифры предоставило Минобрнауки РТ.

Ранее стало известно, что для татарстанских школ закупят беспилотники и другое оборудование для обучения за 46 млн рублей.