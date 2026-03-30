В школах Татарстана организованы адаптационные курсы для мигрантов

Фото: © Камилла Мурзина

Центр социально-культурной адаптации иностранных граждан РТ совместно с Министерством образования и науки РТ организовал в школах Татарстана адаптационные курсы для мигрантов. Об этом сообщают инициаторы проекта.

Участникам курсов разъясняют правила пребывания и поведения в России и основы миграционного законодательства. Также в ходе занятий затрагиваются вопросы профилактики экстремизма и терроризма.

Инициатива нацелена на предотвращение нарушений со стороны мигрантов путем информирования и разъяснения правил пребывания в стране, пояснил заместитель руководителя центра Алексей Пашин.

При этом он уточнил, что особое внимание уделяется работе со школьниками и их родителями. «Те иностранцы, которые отдают детей в школы, как правило, уже связывают свою судьбу с Россией. Поэтому важно работать и с детьми, и с родителями», – уверен Пашин.

Фото: © Камилла Мурзина

Участники курсов получают информационные материалы на шести языках (русском, узбекском, таджикском, казахском, киргизском и туркменском). Также им показывают видеоролики с разъяснением норм поведения и законодательства. После лекций предоставляются ответы на вопросы, касающиеся проживания в РФ.

Помимо прочего, иностранцам предлагается бесплатное обучение русскому языку в онлайн-формате. Небольшое число людей в группе (до 12 человек) позволяет повысить эффективность обучения. «<...> иностранному гражданину достаточно получить логин и пароль и подключиться к занятиям», – отметил представитель центра.

С момента получения образовательной лицензии осенью прошлого, 2025 года курсы уже прошли несколько десятков человек, причем набор новых групп продолжается.

Центр социально-культурной адаптации иностранных граждан РТ был создан в рамках пилотного проекта Федерального агентства по делам национальностей при поддержке Правительства Татарстана. Его работа направлена на комплексную адаптацию иностранных граждан, включая правовое консультирование и обучение языку, а также на анализ миграционной ситуации.

По данным центра, в 2025 году в адаптационных мероприятиях приняли участие более 16 тыс. иностранных граждан, а с начала 2026-го – еще свыше 4,5 тыс. иностранцев.