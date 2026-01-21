Более 900 детей мигрантов заявились на тестирование по русскому языку в РТ

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В прошлом году в России впервые начали проводить тестирование детей мигрантов на знание русского языка для поступления в школы. В Татарстане на него заявилось 969 детей. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на встрече с журналистами.

«У нас тестирование началось с 30 апреля. Последнее было 24 декабря. 928 детей сдали тестирование с первого раза. И среди них – огромное количество первоклассников», – рассказал он.

По словам Хадиуллина, в прошлом году в республике было организовано 77 центров тестирования. В этом году их количество сократили до 60.

«54 школы дополнительно занимаются с этой категорией детей. Особой напряженности здесь я не вижу. Не все сдают с первого раза, но они охвачены дополнительным образованием, занимаются. Мы таких детей не бросаем», – подчеркнул он.

Министр добавил, что педагоги, которые дополнительно занимаются с детьми мигрантов русским языком, получают поощрения, например, премии.

«И учителя не остались без внимания за то, что они занимаются с детьми», – отметил он.