Более 900 детей мигрантов заявились на тестирование по русскому языку в РТ
В прошлом году в России впервые начали проводить тестирование детей мигрантов на знание русского языка для поступления в школы. В Татарстане на него заявилось 969 детей. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на встрече с журналистами.
«У нас тестирование началось с 30 апреля. Последнее было 24 декабря. 928 детей сдали тестирование с первого раза. И среди них – огромное количество первоклассников», – рассказал он.
По словам Хадиуллина, в прошлом году в республике было организовано 77 центров тестирования. В этом году их количество сократили до 60.
«54 школы дополнительно занимаются с этой категорией детей. Особой напряженности здесь я не вижу. Не все сдают с первого раза, но они охвачены дополнительным образованием, занимаются. Мы таких детей не бросаем», – подчеркнул он.
Министр добавил, что педагоги, которые дополнительно занимаются с детьми мигрантов русским языком, получают поощрения, например, премии.
«И учителя не остались без внимания за то, что они занимаются с детьми», – отметил он.