В Пестречинском районе к осени отремонтируют школьные котельные

В селах Конь, Чита, Кулаево и Богородское в Пестречинском районе до конца лета отремонтируют школьные котельные. Об этом «Татар-информу» сообщил заместитель руководителя исполкома района Рамиль Шайхутдинов.

К подготовке к новому отопительному сезону привлечены все организации района и три инспектора Ростехнадзора.

«Получатели тепла — школы, садики — приступили к выполнению ремонта своих тепловых узлов. Поставщики тепла начали ремонтировать свои котельные, проводить опрессовки и текущие ремонты, готовить документацию для пуска в новом отопительном сезоне», — рассказал собеседник агентства.

На днях девять объектов Пестречинского района осмотрели специалисты Ротехнадзора. «Это школа в ЖК „Царево“, котельная школы в Старом Шигалееве, в райцентре Пестрецы и другие объекты. Инспекторы указали на недочеты, которые необходимо устранить», — добавил Шайхутдинов.

По его словам, на сегодняшний день завершены работы по Кулаевской котельной, которая снабжает детский сад и школу в этом селе, а также котельной в Богородском, отвечающей за местную школу. Работы начались в селах Конь и Чита. Кроме этого, по республиканской программе заменены котлы в детском саду в селе Ленино-Кокушкино.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что более 400 педагогов примут участие в августовской конференции в Куюках.