Более 400 педагогов примут участие в августовской конференции в Куюках

Более 400 педагогов Пестречинского района Татарстана примут участие в августовской конференции на базе лицея «Алгоритм» в деревне Куюки. Об этом «Татар-информу» сообщили в районной администрации.

Основной темой станет изучение татарского языка и патриотическое воспитание. Конференция пройдет 23 августа.

«Это ежегодная педагогическая конференция, которая традиционно проходит после республиканской, которая в этом году запланирована на 19 августа. Как правило, будут подведены итоги прошлого учебного года, прозвучат задачи на будущий учебный год, состоится награждение. Сейчас идет подготовка к событию, готовятся выступления, выставка об из истории образовании в Пестречинском районе, ветераны из образовательной отрасли поделятся своими историями, также выйдет спецвыпуск районной газеты», — рассказала «Татар-информу» пресс-секретарь администрации Ляйсан Мифтахова.

Собеседница агентства напомнила, что до начала учебного года осталось меньше месяца. В школах района также идет подготовка: в трех образовательных учреждениях ремонтируются пищеблоки — В Богородской, Ленино-Кокушкинской и Кощаковской школах. В селах Конь, Чита, Кулаево и Богородское ремонтируют школьные котельные, во всех учебных заведениях проводится косметический ремонт.

За парты в районе впервые сядут более 1 тыс. учеников.