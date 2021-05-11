В школах Казани из-за теракта отменена вторая смена

В казанских школах из-за приведшей к гибели детей стрельбы в гимназии №175 сегодня отменены занятия, которые должны были состояться во вторую смену.

«Получаем вопросы по другим школам. Вторая смена в них на сегодня отменена. Спасибо за понимание», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии столицы Татарстана.

С разрешения родителей старшеклассники могут покинуть учебные заведения, добавили в пресс-службе.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что во время стрельбы в школе погибли семь детей. На место событий прибыл Президент Татарстана Рустам Минниханов.