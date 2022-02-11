В школах Челнов отменены уроки третью субботу подряд

Третью неделю подряд суббота у школьников Набережных Челнов объявлена выходным днем. Об этом со ссылкой на Управление образование сообщила начальник пресс-службы Автограда Римма Мухаметзянова.

Ребята проведут этот день на свежем воздухе. Меры приняты в связи с возросшим количеством случаев «омикрона».

«Завтра, в субботу, во всех челнинских школах объявлен день здоровья: будут проводиться спортивно оздоровительные мероприятия на территории школ. Уроков не будет», — сообщила пресс-секретарь мэра.

В большинстве школ в это время делают генеральную уборку.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Минобрнауки РТ рекомендовало школам в субботу провести мероприятия на свежем воздухе.