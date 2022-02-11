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Ру Тат
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Наука и образование
11 февраля 2022  10:00

Минобрнауки РТ рекомендовало школам в субботу провести мероприятия на свежем воздухе

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Министерство образования и науки Татарстана рекомендовало школам в субботу проводить мероприятия на свежем воздухе.

«Каждую субботу в школах республики рекомендовано проводить мероприятия не в классах, а на свежем воздухе – спортивные, культурно-познавательные акции на пришкольной территории. Каждая школа сама выбирает формат занятости детей», – говорится в сообщении Минобрнауки РТ.

За выходные в образовательных организациях проводятся генеральные уборки и обеззараживание при помощи бактерицидных ламп.

Кроме того, учащиеся и учителя в школах проходят утренний медицинский фильтр. Сегодня не допустили к занятиям из-за повышенной температуры 553 учеников. На разобщение из-за гриппа и ОРВИ выведены классы в 96 школах.

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