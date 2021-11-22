В школах Альметьевска начали устанавливать контрольно-пропускные пункты

В некоторых школах Альметьевска начали устанавливать контрольно-пропускные пункты в виде небольших павильонов.

Сначала на появление пунктов охраны обратили внимание пользователи социальных сетей. На странице

almetyevsk_city в соцсети Instagram появилось сообщение о том, что в 25-й школе «начали устанавливать пункт охраны» и «такая же будка замечена» на территории 20-й школы.

Ситуацию газете «Челнинские известия» прокомментировали в Управлении образования Альметьевского района РТ. «Контрольно-пропускные пункты появились при шести школах: №25, 20, 21, 16, 26, 24. Еще два павильона установят при лицее №2, гимназии №1, это сделают в рамках капитального ремонта», — пояснили в управлении.

В пунктах охраны будут дежурить сотрудники частных охранных предприятий. Эти павильоны «оборудуют системой контроля управления доступом, то есть учащиеся смогут проходить только по карточкам».

При этом в Управлении образования уточнили, что такие контрольно-пропускные пункты появится только при восьми образовательных учреждениях, так как все они относятся к первой категории опасности — в каждом из них учатся более 1100 человек. Соответствующие требования по антитеррористической защищенности были утверждены постановлением Правительства РФ №1006 2 августа 2019 года.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане на охрану всех государственных и муниципальных образовательных учреждения в 2022 году выделят 1,1 млрд рублей. Речь идет о школах первой, второй и третьей категорий. Такое решение было принято после нападения на казанскую гимназию №175.