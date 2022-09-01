В школах 45 регионов появятся советники по воспитательной работе

С нового учебного года в 45 регионах России у директоров школ появятся советники по воспитанию, Татарстан в число этих субъектов Федерации не входит.

Советники будут отвечать за организацию внеучебной деятельности детей и взаимодействие образовательных учреждений с детскими общественными объединениями, отмечает РБК.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов утверждал, что работа советников не будет связана с идеологическим контролем. На них будут возложены организационные вопросы: они станут устраивать спортивные мероприятия, походы в театры и музеи.

По мнению Кравцова, на эти должности следует набирать выпускников педагогических вузов, которые «говорят со школьниками на одном языке».

Минпросвещения проинформировало о планах ввести должность советника по воспитательной работе еще в 2020 году. В марте 2021-го такие работники появились в школах десяти пилотных субъектов Федерации: Брянской, Вологодской, Калининградской, Нижегородской, Омской, Сахалинской, Тюменской и Челябинской областей, Ставропольского края и Севастополя.

Позднее ввести обязательную должность советника по воспитанию в 45 регионах страны в 2022-2023 учебном году, а в остальных субъектах — в 2023-2024 году поручил Президент РФ Владимир Путин. Сегодня, в День знаний, российский лидер намерен поговорить со школьниками «о важном».