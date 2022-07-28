В СИЗО оставили казанца, обвиняемого в серии убийств, в том числе Даши Максимовой

Верховный суд Татарстана оставил под стражей жителя Казани Игоря Птицына, обвиняемого в убийстве Дарьи Максимовой. На днях уголовное дело поступило в суд, в ближайшее время будет назначено первое заседание.

Птицыну предъявлено обвинение в убийстве или покушении на него, а также в покушении на изнасилование и насильственных действиях сексуального характера.

Фото: © Елена Саляхова

Сегодня суд продлил обвиняемому меру пресечения. Птицына оставили в СИЗО еще на полгода, до 15 января.

Напомним, что в 2009-2017 годы Птицын несколько раз нападал на женщин и девушек в возрасте 17-35 лет в районе озера Глубокого. Две девушки, в том числе Дарья Максимова, были убиты, еще семь - пострадали.

Несколько лет убийства оставались нераскрытыми. На след преступника полицейским удалось выйти в марте прошлого года. Птицына задержали, он дал признательные показания. Уголовное дело направлено в Верховный суд РТ.