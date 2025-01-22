В приложение «Народный инспектор» поступило 6,5 тыс. заявок о нарушениях ПДД в Татарстане

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С сентября 2024 года в приложение «Народный инспектор» по категориям с вознаграждением поступило 6505 заявок о нарушениях ПДД, сообщили «Татар-информу» в Минфицры РТ.

В настоящее время 2,3 тыс. заявок находятся на рассмотрении в Госавтоинспекции. Заявки изучаются и могут отклоняться, если не соответствуют требованиям программы, например, если не видно номер нарушителя или фотография нечеткая.

В сентябре 2024 года на форуме Kazan Digital Week глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин презентовал обновленное приложение «Народный инспектор» Раису Татарстана Рустаму Минниханову. Это приложение помогает фиксировать нарушения ПДД с указанием места и времени происшествия.

Приложение работает с 21 категорией нарушений, семь из которых предусматривают денежное вознаграждение: невыполнение требования уступить дорогу пешеходу, проезд на красный свет, пересечение стоп-линии, выезд на встречную полосу, езда без ремня безопасности, использование телефона за рулем, сброс мусора из транспорта.

После запуска приложения достаточно начать съемку, а затем оформить заявку с автоматическим определением местоположения. Пользователь может добавить дополнительную информацию для получения награды. После проверки заявка направляется в Госавтоинспекцию. Если сотрудник ведомства принимает положительное решение о правонарушении, вознаграждение поступает заявителю.

Приложение доступно на всех площадках. За все время работы приложения, с 2014 года, его скачали более 265 тыс. пользователей.