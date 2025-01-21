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Татарстанцам выплатили почти 100 тыс. рублей в системе «Народный инспектор»
Жителям Татарстана выплатили 95 тыс. рублей в системе «Народный инспектор», перезапущенной Минцифрой РТ осенью 2024 года. Об этом сообщил замминистра цифрового развития республики Илья Начвин на брифинге в кабмине РТ.
«Первые выплаты уже начали осуществляться. Почти 100 тыс. рублей “живых” денег мы уже перечислили», – отметил замминистра.
По его словам, сумма пока небольшая, но это потому что есть определенные сроки подтверждения и много заявок еще находятся на рассмотрении. Кроме того, часть заявок отсеивается на стадии модерации, из-за недостаточного количества доказательств.
Приложение, которое устанавливается на телефон, позволяет пользователям регистрировать случаи нарушения ПДД. Отснятые материалы направляются в подразделения Госавтоинспекции для дальнейшего рассмотрения и принятия мер к нарушителям. Нарушения «дорожных правил» в момент их совершения фиксируют на видео, ролики длятся 30 секунд.
Жители республики, снявшие правонарушение на видео, получат денежное вознаграждение. Его размер составит 50% от половины наименьшей суммы административного штрафа или 25% от полной суммы штрафа. И 10% от суммы административного штрафа по статье о несоблюдении требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления.
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