В широкий прокат вышел фильм «Небо», основанный на реальных событиях

На больших экранах страны стартовал прокат фильма «Небо» режиссера Игоря Копылова. В основе ленты — история двух летчиков Олега Пешкова и Константина Мурахтина, чей самолет Су-24 в ноябре 2015 года был сбит турецким истребителем на севере Сирии.

«Главные герои здесь — это собирательные образы летчиков-офицеров, за основу которых взяты биографии Пешкова и Мурахтина. Но зритель не увидит документального отображения их жизней. Перед нами не стояло цели сделать фильм документальным. Художественное кино должно оставаться художественным», — пояснил режиссер.

По словам Копылова, «Небо» — это рассказ о том, что человек до конца, до последнего дня был верен своей присяге, своему долгу. И это история о подвиге во имя жизни.

«Мы без всяких преувеличений живем благодаря таким поступкам», — подчеркнул Копылов.

Кинолента создана кинокомпанией «ТриИкс Медиа» совместно с Министерством обороны при участии канала «Россия 1».

Проект снят в экстремальных условиях и в опасных локациях — на действующих военных базах в Сирии и РФ. В кадре задействована подлинная боевая техника.

Майор Константин Мурахтин (прототип главного героя) выступил одним из консультантов на съемочной площадке фильма.