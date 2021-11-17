Летчик Константин Мурахтин выступил одним из консультантов на съемках фильма «Небо»

Участник событий, легших в основу фильма «Небо», стал одним из консультантов на съемочной площадке киноленты. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил режиссер киноленты Игорь Копылов.

«Он был одним из важнейших консультантов на площадке, так как он являлся непосредственным участником событий шестилетней давности. Однако сам фильм повествует не совсем о нем и испытаниях, которые он пережил. Его прототип — собирательный образ всех летчиков», — пояснил режиссер.

Копылов рассказал, что в фильме запечатлена не только линия главного героя, но и охвачена вся спасательная операция, включая действия командования и войск.

«Этой стороне событий посвящена большая часть фильма. Потому консультантов у нас было много. К примеру, были специалисты, которые корректировали действия актеров во время обращения с оружием. Мы располагали консультантами из всех видов войск», — резюмировал он.

В основу художественного фильма легла история подвига летчиков Олега Пешкова и Константина Мурахтина: 24 ноября 2015 года во время боевого вылета их Су-24 был сбит турецким истребителем на севере Сирии. Пешков и Мурахтин катапультировались, но Пешкова еще в воздухе расстреляли террористы. Была развернута операция по спасению выжившего штурмана.

«Небо» — первый художественный фильм о контртеррористической военной операции России в Сирии. В широком прокате кинолента стартует с 18 ноября.