В Сирии заявили, что при ударе Израиля пострадала цитадель Дамаска

Ряд объектов, находящихся на территории исторической цитадели Дамаска, пострадали в результате нанесенного сегодня утром удара ВВС Израиля. Об этом заявили в Главном управлении древностей и музеев Сирии, передает сирийское государственное агентство SANA.

По информации профильного ведомства, «большой ущерб» нанесен Техническому институту прикладного искусства в цитадели Дамаска и культурному центру в Кафр-Сусе.

Помимо Института прикладного искусства, в цитадели пострадали административные помещения и Институт древностей и музеев. Оба института, добавили в управлении, являются образовательными учреждениями.

Как сообщал ранее «Татар-информ», израильские ВВС нанесли удар по столице Сирии Дамаску и его окрестностям. Погибли пять человек, включая как минимум одного солдата, и еще 15 пострадали. Целью могло оказаться в том числе и здание, где размещалось общежитие бойцов одной из шиитских милиций.