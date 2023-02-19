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Власти Сирии заявили о пяти погибших в Дамаске из-за атаки ВВС Израиля
Пять человек погибли и еще 15 пострадали в результате авиаудара ВВС Израиля по Дамаску и его окрестностям. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на заявление командования Вооруженных сил страны.
По информации сирийских военных, авиаудар был нанесен в 0.22 утра (1.22 по московскому времени). Утверждается, что средства ПВО сумели поразить большинство ракет, но в городе всё же разрушены несколько домов.
«Погибли пять человек, среди них один солдат, и еще 15 граждан получили ранения. Некоторые из доставленных в больницу людей находятся в тяжелом состоянии», — отмечается в заявлении.
При этом вещающий из ОАЭ телеканал Al-Hadath передал, что ракета попала в здание на юго-западе Дамаска, где размещалось общежитие бойцов одной из шиитских милиций (подобные формирования поддерживает Иран — прим. Т-и). По данным канала, также оказалась атакована радарная станция в Эс-Сувейде на юге Сирии.
Из сообщения агентства Reuters следует, что ракета поразила дом в районе Кафр-Суса. Кроме того, в результате удара пострадали несколько зданий в густонаселенном районе недалеко от площади в центре Дамаска.
В Армии обороны Израиля отказались комментировать ночной инцидент (как правило, израильские военные не подтверждают и не опровергают нанесение ударов).
В связи со случившимся Reuters замечает, что за последние месяцы Израиль усилил удары по аэропортам и авиабазам Сирии. Это должно помешать Ирану нарастить перевозки воздушным путем оружия для его союзников в Сирии и Ливане.
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