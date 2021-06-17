Аэропорт Симферополя возобновил прием и отправку рейсов, сообщает ТАСС.
«Аэропорт Симферополь возобновил работу в штатном режиме. Взлетно-посадочная полоса разблокирована», — сказали в пресс-службе авиаузла.
По информации пресс-службы, на данный момент задерживается прибытие в аэропорт 21 рейса, а экипажи 17 самолетов приняли решение приземлиться на запасных аэродромах.
Ранее «Татар-информ» сообщало, что в Симферополе Boeing сошел с взлетно-посадочной полосы. Прием и отправка самолетов были временно приостановлены.
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В Симферополе возобновили прием и отправку самолетов из аэропорта
Аэропорт Симферополя возобновил прием и отправку рейсов, сообщает ТАСС.
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