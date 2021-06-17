Боинг в Симферополе выкатился за пределы взлетной полосы

Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Симферополя, сообщает ТАСС.

«Боинг после посадки в аэропорту Симферополь в процессе руления частично выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на спланированную часть летного поля. Полоса в настоящее время заблокирована», — сообщают из аэропорта.

По сведениям пресс-службы аэропорта, пострадавших нет. По внешним признакам повреждений у самолета также не наблюдается, но он будет позже осмотрен специалистами. Убрать лайнер с полосы планируют до 13.00.

В данный момент рейсы в аэропорту Симферополя не принимаются и не отправляются.