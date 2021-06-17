Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Симферополя, сообщает ТАСС.
«Боинг после посадки в аэропорту Симферополь в процессе руления частично выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на спланированную часть летного поля. Полоса в настоящее время заблокирована», — сообщают из аэропорта.
По сведениям пресс-службы аэропорта, пострадавших нет. По внешним признакам повреждений у самолета также не наблюдается, но он будет позже осмотрен специалистами. Убрать лайнер с полосы планируют до 13.00.
В данный момент рейсы в аэропорту Симферополя не принимаются и не отправляются.
- Наука и образование
- Общество
- Политика
- Культура
- В мире
- Транспорт
- Религия
- Экономика
- Спорт
- Происшествия
- Сельское хозяйство
- Здоровье
- Технологии
- Экология
- Шоу-бизнес
- Официальная хроника
© 2021 Филиал АО «Татмедиа»
ИА «Татар-информ»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Боинг в Симферополе выкатился за пределы взлетной полосы
Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Симферополя, сообщает ТАСС.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа