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17 июня 2021  12:08

Боинг в Симферополе выкатился за пределы взлетной полосы

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Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Симферополя, сообщает ТАСС. 
«Боинг после посадки в аэропорту Симферополь в процессе руления частично выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на спланированную часть летного поля. Полоса в настоящее время заблокирована», — сообщают из аэропорта. 
По сведениям пресс-службы аэропорта, пострадавших нет. По внешним признакам повреждений у самолета также не наблюдается, но он будет позже осмотрен специалистами. Убрать лайнер с полосы планируют до 13.00.
В данный момент рейсы в аэропорту Симферополя не принимаются и не отправляются.

#аэропорт
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