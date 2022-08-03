В Siemens Energy заявили, что не могут отправить России турбину для «Северного потока»

Отремонтированная турбина для «Северного потока» не может быть отправлена России из-за недостатка документов. Об этом со ссылкой на гендиректора Siemens Energy Кристиана Бруха сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что компания заинтересована в возврате турбины и проблемы с доставкой связаны с задержкой документации со стороны «Газпрома».

«Мы крайне заинтересованы в том, чтобы при поддержке федерального Правительства вернуть турбину в Россию. С нашей точки зрения, все документы, таможенные документы <...> готовы», — отметил Брух во время визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в Siemens Energy.

Ранее СМИ сообщали, что турбина, без которой газопровод не может работать на полную мощность, все еще не покинула территорию Германии.

Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что Москва не использует нефть и газ как оружие для политического давления на другие государства. Снижение поставок газа, напомнил он, связано с антироссийскими санкциями, введенными на фоне спецоперации на Украине. Именно они препятствуют ремонту и возврату турбин, необходимых для функционирования газопровода.