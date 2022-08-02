СМИ: Турбину для «Северного потока» до сих пор не вывезли из Германии

Одна из турбин «Северного потока», без которых газопровод не может работать на полную мощность, по-прежнему находится в Германии, передает телеканал NTV. Когда ее планируют вернуть «Газпрому» неясно – сообщается, что завтра ее хочет осмотреть канцлер ФРГ Олаф Шольц.

По сообщениям телеканала, Шольц посетит площадку компании Siemens Energy в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур – именно там сейчас находится турбина, которую «Газпром» отправил на ремонт.

На сегодняшний день оборудование уже готово к дальнейшей транспортировке в Россию, пишет агентство Reuters, которое подтверждает планы канцлера по визиту в Siemens.

Напомним, «Северный поток» на сегодня работает на 20% от полной мощности – это связано с тем, что одна из газоперекачивающих турбин застряла в Канаде, а затем в Германии из-за санкций, а вторую отправили на ремонт в Монреаль.